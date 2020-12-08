Стала известна причина смерти девушки во время стрима блогера Reeflay

Причиной смерти Валентины Григорьевой во время стрима российского блогера Стаса Решетняка (Reeflay) стало кровоизлияние в мозг.

Об этом сообщает издание Life со ссылкой на адвоката стримера Евгения Кулагина. По его словам, соответствующая справка есть в уголовном деле. Согласно заключению патологоанатома, Валентина скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, двухсторонней субдуральной гематомы и субарахноидального кровоизлияния головного мозга.

При этом защита настаивает – все это никак не связано с избиениями или стоянием на морозе. Кровоизлияние могло случиться от таблеток, алкоголя или инсульта. Отмечается, что погибшая была сиротой – в этом году умерли ее мать и бабушка, которые растили ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, стрим, в ходе которого погибла Валентина, прошел в доме блогера Reeflay 2 декабря. Перед этим мужчина якобы выгнал девушку на балкон, где она просидела несколько часов практически без одежды.

Стример был арестован 4 декабря, ему вынесли обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.