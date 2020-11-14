Стала известна причина смерти Армена Джигарханяна

В окружении российского актера Армена Джигарханяна сообщили о причине его смерти.

Как передает "Московский комсомолец", у Джигарханяна отказали почки. Его смерть была констатирована врачами в больнице ранним утром в субботу.

Кроме того, друг артиста Артур Согомонян отмечал, что причиной кончины Джигарханяна стали возраст и болезни, от которых тот страдал.

Прощание с актером запланировано на 17 ноября в его театре.

К слову, Джигарханян в последнее время очень часто был замечен в больницах. В 2018 году актер попадал в больницу пять раз. В 2019 году Джигарханяна госпитализировали в больницу, однако позже заявили, что артист проходил плановый осмотр. В июне 2020-го артиста госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Армен Джигарханян никогда не скрывал свое мнение по поводу Украины и России. Он даже выражал поддержку и стоял на стороне украинцев.