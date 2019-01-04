Стала известна особенность похорон Криса Кельми

Родные российского музыканта и композитора Криса Кельми, который ушел из жизни 2 января, решили похоронить его без публичной церемонии прощания.

Об этом сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram. "С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен", — написал Разин.

Крис Кельми Фото: aif.ru

Также он добавил, что Кельми был великим артистом и заслужил, чтобы его проводили в последний путь со всеми почестями.

"Я был готов взять на себя все расходы по организации похорон, как было в случае с Женей Осиным. Но этого не произошло. Жаль, ведь Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями", — отметил Разин.

Как сообщал OBOZREVATEL, родные российского музыканта и композитора Криса Кельми, который ушел из жизни 2 января, делят многомиллионное наследство.