МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

Стала известна особенность похорон Криса Кельми

1.2тЧитать материал на украинском

Родные российского музыканта и композитора Криса Кельми, который ушел из жизни 2 января, решили похоронить его без публичной церемонии прощания.

Об этом сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram. "С прискорбием вынужден сообщить, что родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями. Оспаривать такое решение не могу, но в корне с ним не согласен", — написал Разин.

Стала известна особенность похорон Криса Кельми

Крис Кельми

Фото: aif.ru

Новости
''Про**ал карьеру'': скандальная Лолита ''наехала'' на умершего Криса Кельми

Также он добавил, что Кельми был великим артистом и заслужил, чтобы его проводили в последний путь со всеми почестями.

Стала известна особенность похорон Криса Кельми

"Я был готов взять на себя все расходы по организации похорон, как было в случае с Женей Осиным. Но этого не произошло. Жаль, ведь Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями", — отметил Разин.

Как сообщал OBOZREVATEL, родные российского музыканта и композитора Криса Кельми, который ушел из жизни 2 января, делят многомиллионное наследство.

Персона
Крис Кельми
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги