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Стал японской школьницей: вероятный отец дочери Лободы выпустил дерзкий клип

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Немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на совместную с хип-хоп исполнителем Haftbefehl песню Mathematik.

Так, ролик был опубликован на официальном YouTube-канале музыканта. На нем он предстал с ярким макияжем в образе японской школьницы и пел про ненависть к математике. Также в песне он заявил, что никогда не хотел ходить в школу, а хотел смотреть телевизор дома (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Стал японской школьницей: вероятный отец дочери Лободы выпустил дерзкий клип

Фото: скриншот

Стал японской школьницей: вероятный отец дочери Лободы выпустил дерзкий клип

Фото: скриншот

Новости
''А как же Лобода?'' Линдеманна заподозрили в новом романе

На других кадрах фронтмен Rammstein читал рэп в окружении полуголых мужчин в белых подтяжках.

Стал японской школьницей: вероятный отец дочери Лободы выпустил дерзкий клип

Фото: скриншот

Стал японской школьницей: вероятный отец дочери Лободы выпустил дерзкий клип

Фото: скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша и участница 4-го сезона шоу "Холостяк" Татьяна Шмелева рассказала о том, что происходило на закрытой вечеринке солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве.

Персона
Тилль Линдеманн
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