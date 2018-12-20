Стал японской школьницей: вероятный отец дочери Лободы выпустил дерзкий клип

Немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на совместную с хип-хоп исполнителем Haftbefehl песню Mathematik.

Так, ролик был опубликован на официальном YouTube-канале музыканта. На нем он предстал с ярким макияжем в образе японской школьницы и пел про ненависть к математике. Также в песне он заявил, что никогда не хотел ходить в школу, а хотел смотреть телевизор дома (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Фото: скриншот

Фото: скриншот

На других кадрах фронтмен Rammstein читал рэп в окружении полуголых мужчин в белых подтяжках.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша и участница 4-го сезона шоу "Холостяк" Татьяна Шмелева рассказала о том, что происходило на закрытой вечеринке солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве.