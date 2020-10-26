Стал известен полный список участников на конкурсе Евровидение 2021

В международном песенном конкурсе Евровидение 2021 примут участие артисты из 41 страны.

Полный список участников обнародовали на официальной странице конкурса в Twitter. Евровидение пройдет в Роттердаме (Нидерланды), финал состоится 22 мая.

"Вещатели 41 страны примут участие в музыкальном конкурсе Евровидение, которое пройдет в следующем году", – сказано в сообщении.

Так, в частности, в конкурсе примут участие Украина, Великобритания, Испания, Италия, Кипр, Чехия, Мальта, Россия, Австралия, Норвегия, Греция, Австрия, Франция, Германия, Армения, Азербайджан, Молдова и другие.

Полный список стран-участниц выглядит так:

Список стран-участниц Евровидения 2021. Twitter

В 2021 году организаторы конкурса планируют провести три живых шоу для аудитории примерно в 180 миллионов человек.

"Для достижения этой цели мы работаем над расширенным протоколом, который позволит гарантировать безопасность здоровья сотрудников, участников, прессы и гостей конкурса настолько, сколько это представляется возможным", – подчеркнули организаторы.

Отметим, ранее организаторы песенного конкурса Евровидение 2021 рассмотрели четыре разных сценария проведения конкурса в зависимости от ситуации с коронавирусом в мире.

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