Стал известен полный список участников на конкурсе Евровидение 2021
В международном песенном конкурсе Евровидение 2021 примут участие артисты из 41 страны.
Полный список участников обнародовали на официальной странице конкурса в Twitter. Евровидение пройдет в Роттердаме (Нидерланды), финал состоится 22 мая.
"Вещатели 41 страны примут участие в музыкальном конкурсе Евровидение, которое пройдет в следующем году", – сказано в сообщении.
Так, в частности, в конкурсе примут участие Украина, Великобритания, Испания, Италия, Кипр, Чехия, Мальта, Россия, Австралия, Норвегия, Греция, Австрия, Франция, Германия, Армения, Азербайджан, Молдова и другие.
Полный список стран-участниц выглядит так:
В 2021 году организаторы конкурса планируют провести три живых шоу для аудитории примерно в 180 миллионов человек.
"Для достижения этой цели мы работаем над расширенным протоколом, который позволит гарантировать безопасность здоровья сотрудников, участников, прессы и гостей конкурса настолько, сколько это представляется возможным", – подчеркнули организаторы.
Отметим, ранее организаторы песенного конкурса Евровидение 2021 рассмотрели четыре разных сценария проведения конкурса в зависимости от ситуации с коронавирусом в мире.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования в 2021 году тех же представителей, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. До 2021 года он остается действующим обладателем почетного статуса.