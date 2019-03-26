Срочно прооперировали: известный российский режиссер попал в больницу

Народный артист России, известный режиссер и сценарист Сергей Соловьев был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы.

74-летний кинематографист внезапно почувствовал себя плохо и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет "СтарХит".

По информации издания, у Соловьева обострились проблемы с сердцем и язва желудка. Отмечается, что его экстренно прооперировали.

Сергей Соловьев Википедия

Впрочем, точные причины госпитализации не разглашаются. Возможной причиной медицинского вмешательства также называют сильнейшее переутомление режиссера от многократных перелетов.

"В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни, по словам врачам, нет. Его обследуют", — рассказали в окружении звезды.

Сергей Соловьев поставил более 20 кинокартин, в том числе "Чужая Белая и Рябой", трилогию "АССА", фильмы "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина" и другие.

Сергей Соловьев life.informator.news

Сергей Соловьев Legion-media

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская и советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина вновь попала в больницу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.