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Срочно прооперировали: известный российский режиссер попал в больницу

2.6тЧитать материал на украинском

Народный артист России, известный режиссер и сценарист Сергей Соловьев был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы.

74-летний кинематографист внезапно почувствовал себя плохо и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет "СтарХит".

По информации издания, у Соловьева обострились проблемы с сердцем и язва желудка. Отмечается, что его экстренно прооперировали.

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Сергей Соловьев

Сергей Соловьев

Википедия

Впрочем, точные причины госпитализации не разглашаются. Возможной причиной медицинского вмешательства также называют сильнейшее переутомление режиссера от многократных перелетов.

"В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни, по словам врачам, нет. Его обследуют", — рассказали в окружении звезды.

Сергей Соловьев поставил более 20 кинокартин, в том числе "Чужая Белая и Рябой", трилогию "АССА", фильмы "Три сестры", "Нежный возраст", "О любви", "2-Асса-2", "Анна Каренина" и другие.

Сергей Соловьев

Сергей Соловьев

life.informator.news

Сергей Соловьев

Сергей Соловьев

Legion-media

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская и советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина вновь попала в больницу.

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Место
Россия
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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