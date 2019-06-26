"Ср*ч и гов*ще": скандал с российским блогером BadComedian получил развязку

Российская кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на популярного видеоблогера Евгения Баженова из-за обзора их фильма, отозвала иск.

Итоги нашумевшего скандала BadComedian подвел в ролике на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Евгений Баженов, Евгений Мединский (министр культуры РФ) и Ксения Собчак

"Чем все закончилось? Kinodanz отозвали иск. Я не могу разглашать то, что было на переговорах, но скажу так: обзоры должны соответствовать букве закона. Как они до этого и соответствовали. Никаких удалений и штрафов не будет. В общем то на этом и разошлись", – рассказал Баженов.

Евгений Баженов (BadComedian) Кадр из видео

По его словам, сложнее все получилось с Министерством культуры РФ. Он задавал вопрос, на каком основании такие фильмы, как выпускает Kinodanz, вообще спонсируются.

"На что был получен ответ: "в суде мы принимать участия не будем". Классно наверно с вами в "крокодила" играть", – сыронизировал блогер.

Он добавил, что пытливый пользователь "Пикабу" все же отправил официальный запрос министерству, чтобы выяснить, почему оно выделяет деньги.

"Фильм, который снят на английском языке с персонажами, которые не имеют отношения к России и грабят европейское казино, спонсировался, так как является национальным фильмом", – было сказано в ответе Минкульта.

Также Баженов прокомментировал ситуацию с российской журналисткой Ксенией Собчак, которая "вписалась" за него, когда скандал набрал обороты. Он напомнил, что телеведущая вырвала его слова из контекста, заявив, будто BadComedian не собирается идти на мировую с киностудией.

Собчак жаловалась, что помогла Баженову, а он отказался от помощи кадр из видео

"На своем канале на YouTube она стравила каких-то модниц, после чего одна из участниц опубликовала пост, где рассказала, что ее звали не на базар, а на интервью. Но на деле, никакого интервью не предполагалось. Предполагался с*ач, го*нище по сторонам и бесконечный треп со скандалом. Все так и получилось. Это натолкнуло меня на мысли. Изначально Ксения позвонила мне на счет интервью. Нигде не было упоминания про Kinodanz. Как только я ответил "нет", буквально через несколько часов оказалось, что Ксения договорилась с Kinodanz, они готовы разорвать иск. Ни одно СМИ за несколько дней не смогло дозвониться, а Ксения Анатольевна за несколько часов смогла. Осталось только прийти к ней на шоу и устроить с ними дебаты", – добавил блогер.

Он также обратился к Собчак, выразив ей благодарность за неравнодушие. Однако Баженов попросил ее сделать так, чтобы они больше никогда не пересекались.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года из-за обзора фильма "За гранью реальности". Он якобы нарушил авторские права и испортил им репутацию. В итоге с Баженова потребовали удалить видео и заплатить миллион рублей штрафа.

Позже за блогера заступились продюсеры, режиссеры и журналисты в России. Среди них оказались даже те, кто попадал под критику в обзорах BadComedian.

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