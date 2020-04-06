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6 апреля • обновлено в 15:16
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"Сравните ее с Орбакайте": в России подняли на смех дочку Валерии

1.1т
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Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов высмеял вокальные данные дочери певицы Валерии Анны Шульгиной.

Так, он заявил, что девушка – очень средняя певица, а также сравнил ее с Кристиной Орбакайте, отметив, что другая "хотя бы работает над своим вокалом с педагогом". Таким образом Соседов отреагировал на новость о том, что Анна сменила в паспорте имя на Шена. Свой нелестный отзыв он озвучил в эфире программы "Звезды сошлись" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Валерия с дочерью

Валерия с дочерью

Фото: vokrug.tv

"Выделяться надо не именем, а голосом, манерами, повадками. Она – средняя певица. Таких голосов тысячи. Вот давайте сравним ее с Кристиной Орбакайте. Дочь Пугачевой пахала всю жизнь. У Кристины также скромные данные, но она много работала с педагогами по вокалу. Она занималась хореографией. Кристина знала, что должна соответствовать статусу матери. Имя – обертка, этикетка, а должно быть содержание", – сказал Соседов.

Шена

Шена

Фото: instagram/shena_music

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Соседов резко высказался о творчестве певицы Аллы Пугачевой.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Валерия Пригожина Сергей Соседов Анна Шульгина
Место
Россия
Теги
шоу шоу-бизнес Новости России
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