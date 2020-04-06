"Сравните ее с Орбакайте": в России подняли на смех дочку Валерии

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов высмеял вокальные данные дочери певицы Валерии Анны Шульгиной.

Так, он заявил, что девушка – очень средняя певица, а также сравнил ее с Кристиной Орбакайте, отметив, что другая "хотя бы работает над своим вокалом с педагогом". Таким образом Соседов отреагировал на новость о том, что Анна сменила в паспорте имя на Шена. Свой нелестный отзыв он озвучил в эфире программы "Звезды сошлись" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Валерия с дочерью Фото: vokrug.tv

"Выделяться надо не именем, а голосом, манерами, повадками. Она – средняя певица. Таких голосов тысячи. Вот давайте сравним ее с Кристиной Орбакайте. Дочь Пугачевой пахала всю жизнь. У Кристины также скромные данные, но она много работала с педагогами по вокалу. Она занималась хореографией. Кристина знала, что должна соответствовать статусу матери. Имя – обертка, этикетка, а должно быть содержание", – сказал Соседов.

Шена Фото: instagram/shena_music

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Соседов резко высказался о творчестве певицы Аллы Пугачевой.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.