"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская нарвалась на критику из-за пошлого снимка.
Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".
"А у меня полная ж*па", — написала Самбурская.
Настасья Самбурская
Фото из Instagram
Настасья Самбурская продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Настасьи и засыпали актрису негативными комментариями.
Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Настасьи Самбурской, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Настасья Самбурская засветила грудь
Фото из Instagram
Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Настасья Самбурская в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Настасья Самбурская засветила грудь
Фото из Instagram
Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Настасья Самбурская
Фото из Instagram
Настасья Самбурская продемонстрировала подтянутую фигуру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Самбурская сделала неожиданное заявление об Украине. Она призналась, что испытывает боль из-за войны между странами.
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