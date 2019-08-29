"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская нарвалась на критику из-за пошлого снимка.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

"А у меня полная ж*па", — написала Самбурская.

Настасья Самбурская Фото из Instagram

Настасья Самбурская продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Настасьи и засыпали актрису негативными комментариями.

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Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Настасья Самбурская в откровенном купальнике Фото из Instagram

Настасья Самбурская засветила грудь Фото из Instagram

Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Настасья Самбурская Фото из Instagram

Настасья Самбурская продемонстрировала подтянутую фигуру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Самбурская сделала неожиданное заявление об Украине. Она призналась, что испытывает боль из-за войны между странами.

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