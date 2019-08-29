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"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

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Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская нарвалась на критику из-за пошлого снимка.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

"А у меня полная ж*па", — написала Самбурская.

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Настасья Самбурская

Фото из Instagram

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Настасья Самбурская продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

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Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Настасьи и засыпали актрису негативными комментариями.

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото
"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото
"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото
"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото
"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото
"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Настасьи Самбурской, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Настасья Самбурская засветила грудь

Фото из Instagram

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Настасья Самбурская в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Настасья Самбурская засветила грудь

Фото из Instagram

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Настасья Самбурская сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Соблазнительная Настасья Самбурская

Фото из Instagram

"Срамота!" Звезду "Универа" разнесли в сети за пошлое фото

Настасья Самбурская продемонстрировала подтянутую фигуру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Самбурская сделала неожиданное заявление об Украине. Она призналась, что испытывает боль из-за войны между странами.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
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