''Срамота'': Лорак в вульгарном наряде нарвалась на унижения

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая выехала в Россию и работает там, возмутила пользователей сети слишком откровенным нарядом.

Новый снимок артистка обнародовала в Instagram-аккаунте. Девушка позирует в черном купальнике, покрытом пайетками, и пушистой белой шубе-накидке.

Поклонники обратили внимание на глубокое декольте Лорак и назвали образ в целом вульгарным и неуместным.

instagram.com/anilorak

"Старуха в купальнике с декольте до области гениталий", "Скромность красит человека, жаль, что не все хотят понять", "Смените визажиста! Он вас уродует! В этих оттенках возраст на лицо", "Слишком вульгарно, нам скромно пойдет", "Она в последнее время просто голой выходит на сцену, этим и отвращает от себя. Взрослая, уважаемая женщина, но ведет себя как с панели", "Наймите стилиста! Просто жуткая безвкусица, до смешного", "Срамота", - пишут в комментариях.

Некоторые фанаты заподозрили звезду в использовании фоторедакторов. Они считают, что "фото какое-то не естественное, как будто бы голову вставили на чужую фигуру", а "кисти рук слишком большие по сравнению с телом". "Ноги как у барби, фотошопить научитесь", - советуют интернет-пользователи.

"Я с самого начала карьеры восхищался голосом и красотой, но пришла война к нам в Украину, и вы для меня перестали существовать как личность! Очень жаль!" - написал один из подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Ани Лорак оголилась и нарвалась на шквал критики в сети. "Пора тебе, бабуля, на пенсию!" - решили фанаты.