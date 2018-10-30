''Не могут получить работу из-за соцсетей'': Водянова заявила о новых правилах индустрии моды

Российская супермодель Наталья Водянова заявила, что появление социальных медиа радикально преобразило индустрию моды.

По мнению звезды, все привыкли видеть на подиумах "идеал" в лице чрезвычайно тощих девушек. Но сейчас многие бренды стали больше делать упор на личность, нежели на красоту. Об этом она рассказала в интервью для Independent.

"Я знаю, что многих моделей спрашивают, сколько у них фолловеров: это решает, получат ли они работу", - прокомментировала Водянова.

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Также она рассказала, что очень красивые девушки могут остаться "за бортом", потому что работу скорее всего будут давать харизматичным и веселым девушкам.

"Некоторым это кажется несправедливым, но я думаю, что это интересно", - добавила модель.

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