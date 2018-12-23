''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото

Украинская певица и бывшая вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова поделилась с фанатами новой откровенной фотографией.

Снимок девушка обнародовала в своем Instagram-аккаунте. На нем она позирует, лежа в розовом купальнике и демонстрируя соблазнительную фигуру.

Подписчикам понравилось фото артистки. Они засыпали Седокову комплиментами и написали много лестных слов о ее красоте.

instagram.com/annasedokova

Отметим, всего за шесть часов после публикации пост артистки собрал более 113 тысяч лайков.

"Ниче так орешек", "Вау", "Красотка!" "Вы умеете удивлять", "Идеальная", "Фигурка отпад, все в меру", "Аппетитная такая", "Как всегда бомба", "Сплошной секс!" — пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова удивила сеть снимком в красном латексе, на котором засветила большую грудь.