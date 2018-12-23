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''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото

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Украинская певица и бывшая вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова поделилась с фанатами новой откровенной фотографией.

Снимок девушка обнародовала в своем Instagram-аккаунте. На нем она позирует, лежа в розовом купальнике и демонстрируя соблазнительную фигуру.

Подписчикам понравилось фото артистки. Они засыпали Седокову комплиментами и написали много лестных слов о ее красоте.

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''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото

instagram.com/annasedokova

Отметим, всего за шесть часов после публикации пост артистки собрал более 113 тысяч лайков.

"Ниче так орешек", "Вау", "Красотка!" "Вы умеете удивлять", "Идеальная", "Фигурка отпад, все в меру", "Аппетитная такая", "Как всегда бомба", "Сплошной секс!" — пишут в комментариях.

''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото
''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото
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''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото
''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото
''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото
''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото
''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото
''Сплошной секс!'' Украинская певица взбудоражила сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова удивила сеть снимком в красном латексе, на котором засветила большую грудь.

Персона
Анна Седокова
Теги
фотографиишоу-бизнесInstagram
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