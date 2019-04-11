"Сплошной секс": солистка "НеАнгелов" восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала поклонников новым соблазнительным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в леопардовом купальнике с очень глубоким декольте.

"Телочку вам в ленту", — написала Каминская.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Богиня", "Шикарная рыжая бестия ", "Телочка, что надо. Эдгару повезло", "Какая вы красотка, восхищаюсь вами", "Сплошной секс", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в сети откровенное видео, на котором она позировала в соблазнительном купальнике. Поклонникам артистки понравился ее наряд и они отметили, что у певицы красивая фигура.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.