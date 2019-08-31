"Сплошной секс!" Леся Никитюк засветила грудь и вызвала восторг в сети

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышную грудь.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в достаточно откровенном зеленом платье.
"Быстро лайкаем турецкий закат, а то мне на ужин", — написала Никитюк.
Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк засветила грудь
Фото из Instagram
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Леся Никитюк продемонстрировала стройные ноги
Фото из Instagram
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Леси и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Леся Никитюк засветила грудь
Фото из Instagram
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Полуобнаженная Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.
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