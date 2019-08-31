"Сплошной секс!" Леся Никитюк засветила грудь и вызвала восторг в сети

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышную грудь.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в достаточно откровенном зеленом платье.

"Быстро лайкаем турецкий закат, а то мне на ужин", — написала Никитюк.

Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк засветила грудь Фото из Instagram

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Леся Никитюк продемонстрировала стройные ноги Фото из Instagram

Соблазнительная Леся Никитюк Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото Леси и засыпали ее комплиментами.

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Соблазнительная Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Леся Никитюк засветила грудь Фото из Instagram

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Полуобнаженная Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Леся Никитюк Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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