''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото в белье.

Так, снимок Леся опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черном бархатном боди, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Также она позировала в компании своего парикмахера Артема Чернышева.

Фото: lesia_nikituk

Фото: lesia_nikituk

"Привет, мои девочки. Я знаю как вы меня поддерживали в течение года. Поэтому, я решила сделать вам подарок — кто-то из вас сможет попасть к моему другу на бесплатное окрашивание и прическу", — написала Никитюк.

Фото: lesia_nikituk

Отметим, что поклонники Леси пришли в восторг от ее новой публикации и засыпали ее комплиментами. "Ты супер, очень классная", "Леська, какая красивая", "Да ты сплошной секс", "Какое стройное тело. Фигура просто отпад", — прокомментировали люди.

Фото: lesia_nikituk

Фото: lesia_nikituk

Фото: lesia_nikituk

Фото: lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по проекту "Танці з зірками" Максимом Ежовым.