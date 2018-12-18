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''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

3.4тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танці з зірками" на канале "1+1" Леся Никитюк поделилась с поклонниками новым сексуальным фото в белье.

Так, снимок Леся опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черном бархатном боди, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Также она позировала в компании своего парикмахера Артема Чернышева.

''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Фото: lesia_nikituk

''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Фото: lesia_nikituk

Новости
''Спасательница Малибу'': Леся Никитюк восхитила сеть горячим фото в бикини

"Привет, мои девочки. Я знаю как вы меня поддерживали в течение года. Поэтому, я решила сделать вам подарок — кто-то из вас сможет попасть к моему другу на бесплатное окрашивание и прическу", написала Никитюк.

''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Фото: lesia_nikituk

Отметим, что поклонники Леси пришли в восторг от ее новой публикации и засыпали ее комплиментами. "Ты супер, очень классная", "Леська, какая красивая", "Да ты сплошной секс", "Какое стройное тело. Фигура просто отпад", прокомментировали люди.

''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Фото: lesia_nikituk

''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Фото: lesia_nikituk

''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Фото: lesia_nikituk

''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Фото: lesia_nikituk

''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото
''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото
''Сплошной секс'': Леся Никитюк восхитила сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского глянца XXL вместе с партнером по проекту "Танці з зірками" Максимом Ежовым.

Персона
Леся Никитюк
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тяжело понять - кто эту корявую дуру тянет? С чего вдруг это чучело безмозглое везде пиарят?
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