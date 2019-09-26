"Сплошной секс!" Кароль взбудоражила сеть роскошной фигурой в мини

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила многочисленных поклонников новым ярким снимком.

На нем она позировала в мини-платье цвета фуксии, обернувшись на ходу. Фото звезда разместила на своей странице в Instagram.

В подписи сказано, что Кароль предстала перед камерой в платье украинского бренда CULTNKD, основанного совсем недавно – в 2018 году.

Тина Кароль в мини от бренда CULTNKD instagram/tina_karol

Поклонников свел с ума горячий образ певицы, продемонстрировавшей в этом платье привлекательные изгибы. Среди комментаторов также засветилась Оля Полякова: "Я думала – это я", – написала она.

"Сейчас походу будет пожар", "Тин, это сплошной секс", "Эта детка агонь", "Какая ты красивая", "Барби", "С ума сойти можно", "Огонь", – отреагировали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль удивила поклонников необычным образом. Она снялась в фильме "Бывшие", где предстала брюнеткой с короткими волосами.

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