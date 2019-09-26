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27 сентября • обновлено в 19:02
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"Сплошной секс!" Кароль взбудоражила сеть роскошной фигурой в мини

12.2т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила многочисленных поклонников новым ярким снимком.

На нем она позировала в мини-платье цвета фуксии, обернувшись на ходу. Фото звезда разместила на своей странице в Instagram.

В подписи сказано, что Кароль предстала перед камерой в платье украинского бренда CULTNKD, основанного совсем недавно – в 2018 году.

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Тина Кароль в мини от бренда CULTNKD

Тина Кароль в мини от бренда CULTNKD

instagram/tina_karol

Поклонников свел с ума горячий образ певицы, продемонстрировавшей в этом платье привлекательные изгибы. Среди комментаторов также засветилась Оля Полякова: "Я думала – это я", – написала она.

"Сплошной секс!" Кароль взбудоражила сеть роскошной фигурой в мини

"Сейчас походу будет пожар", "Тин, это сплошной секс", "Эта детка агонь", "Какая ты красивая", "Барби", "С ума сойти можно", "Огонь", – отреагировали фолловеры.

"Сплошной секс!" Кароль взбудоражила сеть роскошной фигурой в мини
"Сплошной секс!" Кароль взбудоражила сеть роскошной фигурой в мини
"Сплошной секс!" Кароль взбудоражила сеть роскошной фигурой в мини
"Сплошной секс!" Кароль взбудоражила сеть роскошной фигурой в мини
"Сплошной секс!" Кароль взбудоражила сеть роскошной фигурой в мини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль удивила поклонников необычным образом. Она снялась в фильме "Бывшие", где предстала брюнеткой с короткими волосами.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Мода Красота
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70rus xxx
70rus xxx
Смотру,украинцы сплошь сексуально озабоченные.Хотя,понимаю,Москва и Питер гостеприимные города,"гостей" встречают ласково.
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70rus xxx
70rus xxx
Stadnyk Alexandr, извини,дружок,свинячьей мовой не владею.А насчет Москвы и Питера,пошевели мозгами
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Stadnyk Alexandr
Stadnyk Alexandr
70rus xxx, Як завжди у москаля в голові тільки гімно. До чого тут твій пітер з москвою? Ти почитай коментарі своїх співординців ось де збоченці.
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