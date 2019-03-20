"Спать не хотел": популярный блогер поиздевался над Собчак и ее разводом

Популярный в РФ блогер Амиран Сардаров подшутил над журналисткой Ксенией Собчак и ее разводом с актером Максимом Виторганом. Он заявил, мол, именно Собчак виновата в том, что они расстались.

Об этом Сардаров сказал в шоу "Осторожно Собчак". Кроме того, он отметил, что журналистка "довела" Виторгана.

Скриншот из видео

Во время интервью Собчак пыталась донести до блогера то, что в отношениях между мужчиной и женщиной главное — это равноправие. Но Сардаров был с ней не согласен и решил высказать свое мнение по поводу развода журналистки.

"Послушал бы я Виторгана сейчас. Он бы наверное кипятком извергался. Я не знаю вашу историю, но я уверен, что ваш развод — это твоя вина, — сказал Сардаров. — Довела мужика так, что подавила ему либидо, уже и спать с ней не хотел. Кроме агрессии и негатива ничего из него сейчас не вышло бы. Вот результат их брака".

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