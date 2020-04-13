"Спасибо за жизнь!" Украинцы запустили трогательный флешмоб в поддержку медиков

В Украине запустили масштабный флешмоб в поддержку медицинских работников, которые в настоящее время ведут активную борьбу с распространением коронавируса.

Трогательная акция "Спасибо за жизнь" проводится в стране с начала апреля. За это время ее поддержали тысячи пользователей сети и десятки украинских звезд. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с основной идеей масштабного и социально значимого флешмоба.

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Суть инициативы "Спасибо за жизнь"

Проекта организован агентством "Здоровые коммуникации" за поддержки НСЗУ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Основательница "Здоровых коммуникаций" Наталья Тулинова отметила, что основная цель, которую преследуют организаторы – поблагодарить тех, кто спасает жизни украинцев и в сложившихся чрезвычайных ситуациях, и каждый день.

Под хэштегом #дякуюлікарю (#спасибоврачу) участники делятся историями о том, как "люди в белом" стали для них спасителями, опорой или примером. Именно такие истории, как отмечают организаторы, помогают повысить доверие украинцев к медикам, а это, в свою очередь, поможет повысить эффективность лечения.

Наталья Тулинова ISIDA

"Этот проект – отражение отношения и видения того бесценного, что каждый день делают врачи, чтобы защитить нас. За то добро, что они производят в мире, чтобы протянуть всем нам руку помощи. Это моя позиция в то время, когда многие их недооценивают и критикуют, а они все равно готовы стоять на страже нашей жизни. Ради нас самих. Даже тогда, когда мы сами изменяем себе и своему здоровью", – указала Наталья Тулинова.

Также она добавила, что взаимопонимание, доверие и поддержка между медицинскими работниками и общественностью – жизненно важны, особенно во время таких вызовов, как пандемия.

Лучший способ не дать врачам потерять свою мотивацию – это напомнить, как мы высоко ценим миссию, которую они выбрали.

Откуда появилась идея флешмоба "Спасибо за жизнь"

Так, Наталия Тулинова отметила, что уже более 16 лет она посвящает свою жизнь медицине.

"Проект "Спасибо за жизнь" стал персональным вкладом в ту помощь, которую врачи оказывали мне и моей семье в трудные моменты жизни: в родильном зале во время тяжелых схваток, отцу в нейрохирургическом отделении для спинальников, где люди лежат годами, и в стационаре больницы, в дефицитные 90-е, где врач анестезиолог сдал свою собственную кровь, чтобы моя тогда еще молодая мама, не оставила меня 13-летнюю одну в этом мире", – поделилась личными историями Наталья.

Также она отметила, что каждое "спасибо", которое произносится в адрес медицинских сотрудников пациентами или просто неравнодушными гражданами, имеет огромное значение для каждого из них.

Ваша благодарность играет большую роль, чем вы думаете. Берегите себя: оставайтесь дома, соблюдайте правила гигиены и обращайтесь к врачу при первых симптомах! – подчеркнула Тулинова.

Кто поддержал инициативу

Флешмоб уже поддержали многие представители шоу-бизнеса: певицы Джамала, Alyosha, Анна Завальская, Lilu, исполнители Влад Сытник, Влад Дарвин, Стас Шуринс, Андрей Хорисенко, группы Selfy и Hight Up.

"Думаю, у каждого из нас много таких историй, когда врачи сыграли важную роль в нашей жизни. Вот и сейчас особо хочется выразить свою поддержку и благодарность врачам, которые в это сложное время спасают жизни! Давайте их беречь, ведь они очень важны и нужны нам, они продлевают наши жизни", – обратилась к поклонникам Джамала и на личной странице в Instagram привела к примеру несколько историй из ее жизни.

"Сейчас для всех врачей очень важный и напряженный момент. Как никогда ранее они нуждаются в нашей поддержке. К уже "обыденным" угрозам добавляются новые, неслыханные ранее. Давайте все вместе поблагодарим врачей за наши жизни. Потому что это больше, чем слова", – подчеркнула в свою очередь певица Alyosha.

Также к инициативе присоединились участница национального отбора на Евровидение Марина Круть, хореографы и участники проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко, Илона Гвоздева и Евгений Кот, актриса Дарья Трегубова, телеведущие Ольга Фреймут, Дмитрий Карпачев, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Мила Еремеева, Геннадий Попенко, кулинар Ольга Мартыновская.

Кроме этого, поддержку выразили основатели благотворительных фондов "Таблеточки", "Твоя опора", "Благомай", бизнесмены Александр Тодорчук, Дмитрий Черницкий, Светлана Юлдашева, представители общественного сектора Олег Петренко, Екатерина Булавинова, а также известные блогеры Елена Мандзюк, Алиса Чекорська, Александра Лукавецкая, Kovalenko Family.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии трогательно выразили благодарность на украинском языке медикам, которые отправились в Италию из Украины в помощь для борьбы с коронавирусом.