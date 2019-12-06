"Спасибо за все, что делаете для нас!" Украинские звезды трогательно поздравили военных

Украинские звезды массово поздравили защитников страны с Днем вооруженных сил Украины.
Соответствующие теплые обращения они обнародовали на своих официальных страницах в Instagram, отметив огромный вклад военных в безопасность граждан (чтобы посмотреть видеообращение звезд, проскролльте до конца страницы).
Так, украинская певица Оля Полякова обнародовала фотографии, на которых позирует в военной форме и отдает честь. "С днем вооруженных сил Украины! Поздравили", – подписала она под фотографиями.
Оля Полякова поздравила украинских защитников
instagram/polyakovamusic
Оля Полякова поздравила украинских военных
instagram/polyakovamusic
Михаил Хома, известный под псевдонимом DZIDZIO, поблагодарил украинских защитников за то, что дали возможность гражданам спокойно жить, развиваться и работать на благо страны.
Артистка Ирина Билык пожелала бойцам выдержки, здоровья, сил и самого наилучшего.
Ирина Билык поздравила с Днем вооруженных сил Украины
Кадр из видео
Певица Злата Огневич заявила, что гордится тем, что в стране есть такие защитники.
Злата Огневич - поздравления
Кадр из видео
Виталий Борисюк и Павел Зибров пожелали здоровья и любви от девушек, а также, чтобы судьба улыбалась бойцам.
Виталий Борисюк и Павел Зибров
Кадр из видео
Телеведущая Леся Никитюк пожелала счастья, здоровья, хорошего настроения. Она также пошутила, что все еще не замужем.
Леся Никитюк
Кадр из видео - поздравления
Шоумен и волонтер Сергей Притула поблагодарил бойцов за то, что дали возможность водить детей в детский сад не под пулями
Сергей Притула
Кадр из видео
Народная артистка Украины Ольга Сумская: "Спасибо за все, что вы делаете для нас!"
Ольга Сумская
Кадр из видео
Телеведущая Янина Соколова: "Вы – герои моего сердца, мозгов и души. Вы – лучшие люди страны, которую я люблю. Даже когда вы считаете, что вашу отвагу не ценит государство, знайте, что есть миллионы людей, которые в эти минуты пьют кофе и мысленно говорят: Благодаря тебе! С Днем Вооруженных Сил, смельчаки".
Ви- герої мого серця, мізків і душі. Ви- кращі люди країни, яку я люблю. Навіть коли ви вважаєте, що вашу відвагу не цінує держава, знайте що є мільйони людей, які у ці хвилини п’ють каву і подумки промовляють: #завдякитобі З Днем Збройних Сил, сміливці!!!🙏 #зсу #арміяукраїни #героїневмирають
Как сообщал, OBOZREVATEL, 6 декабря свой праздник отмечают Вооруженные Силы Украины. Эта дата была утверждена постановлением Верховной Рады Украины еще в 1993 году. Поздравление от президента Владимира Зеленского можно посмотреть по ссылке.
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