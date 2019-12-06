"Спасибо за все, что делаете для нас!" Украинские звезды трогательно поздравили военных

Украинские звезды массово поздравили защитников страны с Днем вооруженных сил Украины.

Соответствующие теплые обращения они обнародовали на своих официальных страницах в Instagram, отметив огромный вклад военных в безопасность граждан (чтобы посмотреть видеообращение звезд, проскролльте до конца страницы).

Так, украинская певица Оля Полякова обнародовала фотографии, на которых позирует в военной форме и отдает честь. "С днем вооруженных сил Украины! Поздравили", – подписала она под фотографиями.

Оля Полякова поздравила украинских защитников instagram/polyakovamusic

Оля Полякова поздравила украинских военных instagram/polyakovamusic

Михаил Хома, известный под псевдонимом DZIDZIO, поблагодарил украинских защитников за то, что дали возможность гражданам спокойно жить, развиваться и работать на благо страны.

Артистка Ирина Билык пожелала бойцам выдержки, здоровья, сил и самого наилучшего.

Ирина Билык поздравила с Днем вооруженных сил Украины Кадр из видео

Певица Злата Огневич заявила, что гордится тем, что в стране есть такие защитники.

Злата Огневич - поздравления Кадр из видео

Виталий Борисюк и Павел Зибров пожелали здоровья и любви от девушек, а также, чтобы судьба улыбалась бойцам.

Виталий Борисюк и Павел Зибров Кадр из видео

Телеведущая Леся Никитюк пожелала счастья, здоровья, хорошего настроения. Она также пошутила, что все еще не замужем.

Леся Никитюк Кадр из видео - поздравления

Шоумен и волонтер Сергей Притула поблагодарил бойцов за то, что дали возможность водить детей в детский сад не под пулями

Сергей Притула Кадр из видео

Народная артистка Украины Ольга Сумская: "Спасибо за все, что вы делаете для нас!"

Ольга Сумская Кадр из видео

Телеведущая Янина Соколова: "Вы – герои моего сердца, мозгов и души. Вы – лучшие люди страны, которую я люблю. Даже когда вы считаете, что вашу отвагу не ценит государство, знайте, что есть миллионы людей, которые в эти минуты пьют кофе и мысленно говорят: Благодаря тебе! С Днем Вооруженных Сил, смельчаки".

Как сообщал, OBOZREVATEL, 6 декабря свой праздник отмечают Вооруженные Силы Украины. Эта дата была утверждена постановлением Верховной Рады Украины еще в 1993 году. Поздравление от президента Владимира Зеленского можно посмотреть по ссылке.

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