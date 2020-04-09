"Спасибо всем, кто помогает спасать жизнь": что значит новый Doodle от Google

Google посвятил новый дудл работникам коммунальных служб, которые помогают бороться с пандемией коронавируса.

Дудл был размещен на главной странице поисковой системы.

sama-zhizn.ru

Так, на значке Google появился работающий коммунальщик, а рядом с ним мусорник. Google отправляют работнику сердечки, как символ благодарности.

При нажимании выполняется переход на страницу поиска "Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом".

"COVID-19 продолжает влиять на общество во всем мире, люди объединяются, чтобы помогать друг другу, как никогда. Мы запускаем серию Doodle, чтобы отметить и почтить всех тех, кто находится на передовой", – говорится в сообщении пресс-службы.

Google

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Google посвятил свой дудл венгерскому врачу-акушеру, профессору Игнацу Земмельвейсу, который является одним из основоположников асептики.

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