"Спасибо, самолеты нас взбодрят!" Шнуров разгромил Путина за парад в День Победы
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина, в котором тот пообещал народу авиационный парад в День победы и салют.
Так, на своей странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих. В нем он иронично отметил, что "самолеты, конечно же, взбодрят россиян".
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
День наш к концу уже катился,
Общались мы обрывками из фраз.
Ты слышал, снова Путин обратился?
Не слышал. Нет. В кого на этот раз?
В наездника, спортсмена, рыболова,
На дно ныряльщика, врача или певца?
Я занят был приготовлением плова.
И вылетел из жизни слегонца.
Нет, был в костюме, тон держал без фальши.
И голос был его для всех, для нас целебен,
– "Народ мой, – отдыхайте дальше!
На праздники, вам самолетов в небе,
Я подарю". Да, это было щедро.
Спасибо, самолеты нас взбодрят!
Зарукоплещут депутаты ЕдРо
И выберут – подряд и не подряд.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.