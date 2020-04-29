Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина, в котором тот пообещал народу авиационный парад в День победы и салют.

Так, на своей странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих. В нем он иронично отметил, что "самолеты, конечно же, взбодрят россиян".

Сергей Шнуров Фото: instagram/shnurovs

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

День наш к концу уже катился,

Общались мы обрывками из фраз.

Ты слышал, снова Путин обратился?

Не слышал. Нет. В кого на этот раз?

В наездника, спортсмена, рыболова,

На дно ныряльщика, врача или певца?

Я занят был приготовлением плова.

И вылетел из жизни слегонца.

Нет, был в костюме, тон держал без фальши.

И голос был его для всех, для нас целебен,

– "Народ мой, – отдыхайте дальше!

На праздники, вам самолетов в небе,

Я подарю". Да, это было щедро.

Спасибо, самолеты нас взбодрят!

Зарукоплещут депутаты ЕдРо

И выберут – подряд и не подряд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

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