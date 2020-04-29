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29 апреля • обновлено в 11:48
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"Спасибо, самолеты нас взбодрят!" Шнуров разгромил Путина за парад в День Победы

4.2т
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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина, в котором тот пообещал народу авиационный парад в День победы и салют.

Так, на своей странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих. В нем он иронично отметил, что "самолеты, конечно же, взбодрят россиян".

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Фото: instagram/shnurovs

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

День наш к концу уже катился,

Общались мы обрывками из фраз.

Ты слышал, снова Путин обратился?

Не слышал. Нет. В кого на этот раз?

В наездника, спортсмена, рыболова,

На дно ныряльщика, врача или певца?

Я занят был приготовлением плова.

И вылетел из жизни слегонца.

Нет, был в костюме, тон держал без фальши.

И голос был его для всех, для нас целебен,

"Народ мой, отдыхайте дальше!

На праздники, вам самолетов в небе,

Я подарю". Да, это было щедро.

Спасибо, самолеты нас взбодрят!

Зарукоплещут депутаты ЕдРо

И выберут подряд и не подряд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Владимир Путин Сергей Шнуров
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А где опущенное маринов? Без него не смешно)))
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Юг Руси
Юг Руси
При Парашэнка такого небыло! Слава Укроине!
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
быд-лу срасеи нужно хлеба и зрелищ. хозяин сруских холопов хлеб не обещал, смотрите самолеты
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Князь Всея Киевской Руси, не переживай и на твоей улице праздник будет ! Гей парад у вас не кто не отменял просто перенесли,раслабь булки.
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