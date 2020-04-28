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28 апреля • обновлено в 15:35
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"Спасибо, что нос не сломал!" Самбурская заявила об избиении мужчиной на видео

2.1т
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Российская актриса Настасья Самбурская рассказала о том, что ее избил бойфренд. Девушка со слезами на глазах записала видео, в котором сообщила, что она ни в чем не виновата.

Ролик актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Спасибо, что нос не сломал!" Самбурская заявила об избиении мужчиной на видео

"В общем ситуация такая... я сейчас огребла. Спасибо, что нос не сломал. Имя, конечно же не скажу, потому что я на этом хайпиться не буду, ведь такой пиар это не моя тема. Просто сам факт. Я об этом говорила неоднократно, а те, кто не поняли, сейчас начнут злорадствовать и плясать на костях. Если есть вариант свалить от абьюзера - валите! Я сваливаю!" , - сказала Самбурская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская прокомментировала скандал вокруг телеведущей Регины Тодоренко, которую затравили из-за слов о домашнем насилии. Актриса призвала "не раздувать из мухи слона".

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Автор
Мария Дидык
Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
А зачем это выкладывать, если хайп словить не хочешь?
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