Российская актриса Настасья Самбурская рассказала о том, что ее избил бойфренд. Девушка со слезами на глазах записала видео, в котором сообщила, что она ни в чем не виновата.

Ролик актриса разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"В общем ситуация такая... я сейчас огребла. Спасибо, что нос не сломал. Имя, конечно же не скажу, потому что я на этом хайпиться не буду, ведь такой пиар это не моя тема. Просто сам факт. Я об этом говорила неоднократно, а те, кто не поняли, сейчас начнут злорадствовать и плясать на костях. Если есть вариант свалить от абьюзера - валите! Я сваливаю!" , - сказала Самбурская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Самбурская прокомментировала скандал вокруг телеведущей Регины Тодоренко, которую затравили из-за слов о домашнем насилии. Актриса призвала "не раздувать из мухи слона".

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