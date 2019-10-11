Спас Брежнева от пули, мог разбиться на "Союзе": как космонавт Леонов уходил от смерти

Известный советский космонавт Алексей Леонов, который скончался в 85 лет, несколько лет назад рассказывал, как уходил от смерти.

Об этом он поведал в интервью журналу "Родина" в 2015 году, уточнив, что должен был лететь на корабле "Союз 11", который взорвался, но в последний момент планы провалились, а позже попал под пули.

Алексей Леонов

"За одиннадцать часов до старта поменяли экипаж. У бортинженера Кубасова случился приступ аллергии, и медкомиссия дала ему отвод. Вместо нас полетели Добровольский, Волков и Пацаев. А через восемнадцать суток они погибли при посадке спускаемого аппарата. К сожалению, в "Союзе-11" была заложена конструктивная бомба, которая проявилась лишь в полете. То, что она раньше не вылезла наружу, роковое стечение обстоятельств. Настоящая трагедия", – признавался Леонов.

Более того, Леонов рассказывал, как попал под пули дезертира из Советской Армии Виктора Ильина, стрелявшего по машинам с космонавтами, полагая, что целит в Леонида Брежнева.

Виктор Ильин стрелял в Леонова "Википедия"

"Так случилось, что принял на себя пули, предназначавшиеся дорогому Леониду Ильичу. Он потом подошел ко мне на торжественном приеме: "Пойдем в гардероб, покажешь шинель с дырками". По залу только шумок пробежал. А я что? Раз генеральный секретарь ЦК просит, продемонстрировал ему следы от пуль. Брежнев внимательно осмотрел и говорит: "Не волнуйся, это не в тебя, а в меня стреляли". Утешил. Баллистики позже провели экспертизу и установили, что меня чудом не зацепило. Так и сказали: "Спас тебя Бог, Леонов". Я ответил: "Значит, буду молиться", – добавлял космонавт.

Виктор Ильин в наши дни Фото: Олег ЗОЛОТО / "КП"

Виктор Ильин - карта

Он уточнил, что Ильин тогда успел за шесть секунд выстрелить 11 раз. Первая пуля – в голову водителю. Самого космонавта выстрел тоже мог убить, если бы он резко не повернулся – попала бы в висок. Еще одна пуля прошла возле живота, четвертая – в обшивку кресла за спиной.

Алексей Леонов

"Ко мне потом привозили Ильина. Прощения просил. Мол, не в вас целился, хотел расправиться с советским руководством. Он все спрашивал: "Что же мне теперь делать?" Я ему сказал: "Найти вдову водителя, которого ты застрелил, детей, оставшихся без отца. Им в ноги падай, моли о пощаде..." Не был Ильин психически больным, как потом писали об этом. Абсолютно нормальный, адекватный. Отсидел двадцать лет, вышел на свободу", – добавил космонавт.

Момент покушения на Брежнева, когда был ранен Леонов

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Леонова стало известно 11 октября. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос, а позже дважды стал Героем Советского Союза.

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