''Спала на полу'': Настя Рыбка рассказала, что пережила в тюрьме Таиланда

Российская модель Анастасия Вашукевич, известная в сети как Настя Рыбка, пожаловалась на условия в тюрьме в Таиланде.

Об этом она рассказала в комментарии "РИА Новости", уточнив, что одним из ее главных желаний после возвращения в РФ является кровать.

"Те, кто в тюрьме не сидел, особенно в тайской, — для них это просто другой мир. И они не понимают, что люди могут вот так вот жить, иметь такие отношения друг с другом, не знают, какие вещи могут быть важными в этой жизни", – рассказала она.

Настя Рыбка и Алекс Лесли КНК Медиа

По словам Вышукевич, они с ее тренером Александром Кирилловым (Алекс Лесли) многому научились за решеткой.

"Сейчас, честно говоря, сил нет ни на что вообще. Хочется лечь на кровать, накрыться подушкой и проснуться через два века мамонтом каким-нибудь. Я хочу кровать. Я очень хочу кровать! Я спала на полу десять месяцев. Теперь вот здесь, в IDC (центр временного содержания иммиграционной полиции) у меня есть подушка. Я сейчас жду, пока меня депортируют, так вот — у меня здесь есть подушка. Вы не представляете, как я счастлива от этого! Проще все в жизни стало, намного проще", – добавила Настя Рыбка.

Рыбка и Лесли после суда скриншот

Рыбка и Лесли после суда скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором рассказал об отвязном отдыхе олигарха Олега Дерипаски с Рыбкой.

Лесли вместе с ней арестовали в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга".

Стоимость тайского тренинга составляла $27 тысяч. Эту сумму Рыбка и Лесли должны были поделить.

15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

Теперь Рыбка и Лесли ждут департации в Россию в изоляторе временного содержания.

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