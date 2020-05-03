Создатель известного фильма ужасов покончил с собой

Один из сценаристов фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни.

Отмечается, что мужчина скончался 29 апреля, однако известно об этом стало только в субботу, 2 мая. Об этом сообщает издание Variety.

Джон Лафия

"Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи "Чаки". Он написал оригинальный сценарий "Детских игр" вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и "Детские игры 2" снял Джон", — сообщил его коллега Дон Манчини.

Джон Лафия сотрудничал со сценаристами Томом Холландом и Доном Манчини при создании сценария фильма ужасов "Детские игры". Именно Лафия придумал имя главного героя Чаки и знаменитую фразу из фильма: "Привет, я Чаки! Поиграем?".

Лафия родился в 1957 году и получил образование в сфере кино и телевидения. Он выступил режиссером и сценаристом в фильмах "Голубая игуана", "Лучший друг человека", "Крысы" и других картинах и сериалах.

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