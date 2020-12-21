Создатель "Ералаша" заразился коронавирусом и рассказал о своем состоянии

София Ковнир Люди 16:36, 21.12.2020 Обновлено: 16:42, 21.12.2020

Российский кинорежиссер, создатель "Ералаша" 71-летний Борис Грачевский заразился коронавирусом. На данный момент он находится дома на самоизоляции.

По словам знаменитости, его состояние удовлетворительное и он активно борется с болезнью. Об этом мужчина рассказал изданию "РИА Новости".

Как стало известно, Грачевский ощущает вкусы и запахи. Он сообщил, что у него только небольшая температура, которая постоянно скачет.

Напомним, Борис Грачевский – это советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш".

Российский кинорежиссер 71-летний Борис Грачевский
Teleprogramma.pro

Также он член Российской академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ.

Грачевский является автором сборника юмористических изречений "Идиотизмы". А с 2017 года – член жюри детского КВН на телеканале "Карусель".

В 2018 году в телепередаче "Судьба человека" Грачевский рассказал, что ранее у него диагностировали рак кожи, причиной которого стала родинка. Ему сделали несколько операций, облучение и химиотерапию.

  • Создатель детского юмористического сериала "Ералаш" Борис Грачевский презентовал в оккупированных Донецке и Луганске свой эротический фильм.

Борис Грачевский заболел коронавирусом
Экспресс газета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Грачевский женился на 31-летней актрисе и певице Екатерине Белоцерковской. В канун нового 2016 года мужчина преподнес своей избраннице кольцо с бриллиантом и попросил стать его женой.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Зарабатывал по 4,4 млн грн в месяц: претендент на кресло министра энергетики Витренко впервые показал декларацию

В Днепре неадекват проломил череп парню в супермаркете. Видео

Украинцы назвали Зеленского главным неудачником 2020 года – опрос

Разумков намекнул, что "эпоха бедности" в 2021 году не закончится

День зимнего солнцестояния 2020: чем опасен и что нельзя делать 21 декабря