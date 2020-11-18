Создатель 'Атлантиды' о критике со стороны россиян: они злорадствуют, а для меня их не существует

Украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович высказался по поводу того, что на российских телеканалах транслируют ватные сюжеты о его фильме "Атлантида".

Он заявил, что мнение россиян на него не влияет. Об этом режиссер сообщил в интервью "24 каналу".

Как стало известно, недавно экс-премьер-министр Украины Николай Азаров отреагировал на фильм "Атлантида" и высмеял то, что в городе Краматорск Донецкой области в кинотеатр пришли три зрителя.

После этого на центральных каналах России начали выходить ватные сюжеты насчет кино.

"Эмоционально реакция россиян никак на меня не влияет. Мне неинтересно, что они об этом думают, потому что для меня их не существует. Злорадствуют, что где-то кто-то не пришел в кинотеатры? Краматорск – небольшой восточный город, в этом нет ничего удивительного", – сказал Васянович.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский режиссер и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, который ему присудил президент Владимир Зеленский.