Создал музыку к "Мимино"и "Кин-дза-дза": стало известно о смерти знаменитого композитора

Умер грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели, написавший музыку к фильмам "Мимино"и "Кин-дза-дза".

Об этом сообщает телеканал "Рустави 2" и грузинский "Первый канал" со ссылкой на членов семьи композитора.

Гия Канчели Рустави

Новости Умер известный российский режиссер

Ему было 84 года. Канчели проходил лечение в одной из тбилисских клиник.

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей. Широкой публике он был известен благодаря музыке к фильмам Георгия Данелии, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".

Ниже вы можете послушать самые известные композиции Канчели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле умер легендарный советский режиссер Георгий Данелия, с которым много лет работал Канчели.

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