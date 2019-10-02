Создал музыку к "Мимино"и "Кин-дза-дза": стало известно о смерти знаменитого композитора

Умер грузинский композитор, народный артист СССР Гия Канчели, написавший музыку к фильмам "Мимино"и "Кин-дза-дза".
Об этом сообщает телеканал "Рустави 2" и грузинский "Первый канал" со ссылкой на членов семьи композитора.
Гия Канчели
Рустави
Ему было 84 года. Канчели проходил лечение в одной из тбилисских клиник.
Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей. Широкой публике он был известен благодаря музыке к фильмам Георгия Данелии, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Ниже вы можете послушать самые известные композиции Канчели.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле умер легендарный советский режиссер Георгий Данелия, с которым много лет работал Канчели.
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