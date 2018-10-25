Создал ''Бэмби'' и дружил с Диснеем: кому Google посвятил новый дудл

Google посвятил "дудл" американскому художнику, мультипликатору, специалисту по керамике и создателю воздушных змеев Тайрусу Вонгу. Когда художник работал на Disney, он создал образ знаменитого олененка Бэмби.

Вонг стал одним из самых влиятельных и знаменитых азиатско-американских художников 20-го века. По клику на дудл демонстрируется небольшая анимация о его жизненном пути.

Художник родился 25 октября 1910 года, в Тайшане, Гуандун (Китай). За свою жизнь он успел поработать с компаниями Disney и Warner Brothers, рисовал поздравительные открытки для Hallmark Cards.

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