Совсем вырос: появилось видео с повзрослевшим сыном Джоли и Пита

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли проводила своего 18-летнего сына Мэддокса в университет.
Соответствующее видео с повзрослевшим наследником звезды опубликовано в Instagram-канале Super (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Мэддокс поступил в южнокорейский университет Енсе в Сеуле на факультет биоинженерии. Парень не пошел по стопам родителей и даже не попробовал себя в качестве модели, как это делают дети знаменитостей.
Джоли проводила Мэддокса в университет
instagram /xx_efu
Джоли пришла с сыном в университет и привлекла внимание многочисленных фанатов, с которыми Мэддоксу придется учиться. Анджелина призналась, что едва сдерживала слезы, а учебным заведением и общежитием осталась довольна.
Джоли в университете
instagram/xx_efu
Джоли с сыном
instagram /xx_efu
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта совсем вырос: 18-летний Мэддокс поступил в южнокорейский университет Енсе, который находится в Сеуле. Юноша не пошел по стопам родителей и даже не попробовал себя в качестве модели, как обычно поступают дети знаменитостей. Мэддокс увидел свое призвание в чем-то более серьезном и выбрал факультет биоинженерии. Вчера Энджи проводила сына на учебу, признавшись, что едва сдерживает слезы. Актриса осталась довольна университетом и общежитием, в котором будет жить Мэддокс, и согласилась сделать фото со всеми, кто пришел пообщаться со знаменитой мамой нового студента. #angelinajolie⠀ ⠀ А кем бы стали вы на месте Мэддокса?
Джоли с младшими детьми
instagram /angelinajolieofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Джоли впервые за долгое время снялась в откровенном ролике, продемонстрировав стройное тело.
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