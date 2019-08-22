Совсем вырос: появилось видео с повзрослевшим сыном Джоли и Пита

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли проводила своего 18-летнего сына Мэддокса в университет.

Соответствующее видео с повзрослевшим наследником звезды опубликовано в Instagram-канале Super (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Мэддокс поступил в южнокорейский университет Енсе в Сеуле на факультет биоинженерии. Парень не пошел по стопам родителей и даже не попробовал себя в качестве модели, как это делают дети знаменитостей.

Джоли проводила Мэддокса в университет instagram /xx_efu

Джоли пришла с сыном в университет и привлекла внимание многочисленных фанатов, с которыми Мэддоксу придется учиться. Анджелина призналась, что едва сдерживала слезы, а учебным заведением и общежитием осталась довольна.

Джоли в университете instagram/xx_efu

Джоли с сыном instagram /xx_efu

Джоли с младшими детьми instagram /angelinajolieofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Джоли впервые за долгое время снялась в откровенном ролике, продемонстрировав стройное тело.

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