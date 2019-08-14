"Совсем не похож": сыгравший Зеленского в "95 Квартале" актер разочаровал сеть

13 августа на концерте студии "95 Квартал" впервые пародировали президента Украины Владимира Зеленского. Его сыграл юморист Юрий Великий, известный как участник дуэта "Братья Шумахеры". Выступление артиста понравилось не всем и он нарвался на критику в сети.

Для того, чтобы стать похожим на Зеленского Великому пришлось надеть парик. Фото и видео с концерта опубликовали в социальной сети Instagram.

"Какой кошмар. Просто нет слов", "Абсолютно не похож на Зеленского. Хотя, в любом случае не понимаю, как можно смотреть это? Неужели вы реально не понимаете, что такое хороший юмор?", "По-моему, тебе придется теперь отрастить волосы", "Я конечно все понимаю, но совсем не похож", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" искала актера, который заменит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. 8 августа стало известно, что Великий может прийти на замену сооснователю "Квартала", на что намекнул Евгений Кошевой.

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