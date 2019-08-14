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"Совсем не похож": сыгравший Зеленского в "95 Квартале" актер разочаровал сеть

1.1т Читать материал на украинском

13 августа на концерте студии "95 Квартал" впервые пародировали президента Украины Владимира Зеленского. Его сыграл юморист Юрий Великий, известный как участник дуэта "Братья Шумахеры". Выступление артиста понравилось не всем и он нарвался на критику в сети.

Для того, чтобы стать похожим на Зеленского Великому пришлось надеть парик. Фото и видео с концерта опубликовали в социальной сети Instagram.

"Совсем не похож": сыгравший Зеленского в "95 Квартале" актер разочаровал сеть
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👆"95 квартал" представил первое выступление пародиста президента Зеленского. Это произошло вечером 13 августа на концерте "Вечернего квартала" в Одессе. . . . #Зеленский #Зеленський #квартал95 #владимирзеленский2019президент #квартал95 #95квартал #кварталмощьсила #дебати #зробимойогоразом #зробимоцеразом #володимирзеленський #вечернийквартал #кварталмощьсила #зробилицеразом #зекраїна #ze2019 #zeteam2019 #зробимоцеразом #зеленский #зеленський #квартал952019президент#шотутдумать#zeteamodessa

Публикация от Слуга Народу - Інформативний (@sluganarodu.info)

"Какой кошмар. Просто нет слов", "Абсолютно не похож на Зеленского. Хотя, в любом случае не понимаю, как можно смотреть это? Неужели вы реально не понимаете, что такое хороший юмор?", "По-моему, тебе придется теперь отрастить волосы", "Я конечно все понимаю, но совсем не похож", - пишут в сети.

"Совсем не похож": сыгравший Зеленского в "95 Квартале" актер разочаровал сеть
"Совсем не похож": сыгравший Зеленского в "95 Квартале" актер разочаровал сеть
"Совсем не похож": сыгравший Зеленского в "95 Квартале" актер разочаровал сеть
"Совсем не похож": сыгравший Зеленского в "95 Квартале" актер разочаровал сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" искала актера, который заменит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. 8 августа стало известно, что Великий может прийти на замену сооснователю "Квартала", на что намекнул Евгений Кошевой.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Юрий Великий Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
Тег
95 Квартал
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