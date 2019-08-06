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"Совсем не похож!" Отец Децла выдал новое заявление про внука

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Отец известного российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), продюсер Александр Толмацкий усомнился в его родстве с сыном Антонием.

Так, по словам мужчины, его внук совсем не похож на Кирилла внешне. Он подозревает, что жена рэпера Юлия изменяла ему, сообщает "Экспресс газета".

"О своей беременности Юля сообщила Кириллу, когда была уже на третьем месяце. До этого, по ее словам, она просто не подозревала, что в положении. Ну как такое возможно?! Более того, Тони совсем не похож на Кирилла внешне. Вот мой сын Федя — одно лицо с Кириллом в детстве", — рассказал Толмацкий.

Кирилл Толмацкий

Кирилл Толмацкий

Фото: prm.ua

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Также он подчеркнул, что это не имеет для него особого значения, поскольку музыкант вырастил Тони как своего сына.

"Разумеется, для нас с моей женой Ирой это не имеет значения. Кирилл вырастил его как сына, и вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется нашим внуком", — подытожил Толмацкий.

Кирилл Толмацкий с сыном Тони

Кирилл Толмацкий с сыном Тони

Фото: TVNET

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в семье рэпера Децла разгорелся скандал — в свидетельстве о рождении его сына Тони в графу "отец" не вписано имя Кирилла Толмацкого.

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Персона
Децл (Кирилл Толмацкий)
Место
Россия
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