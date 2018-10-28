''Современная Золушка'': европейской принцессе поставили страшный диагноз

Кронпринцесса Норвегии 45-летняя Метте-Марит, супруга будущего короля Хокона, которую называют "современной Золушкой", неизлечимо больна.

Ей диагностировали хронический фиброз легких. Болезнь распознали на ранней стадии, однако полностью излечить недуг нельзя, пишет "Газета.Ру".

Метте-Марит уже несколько лет страдает от проблем со здоровьем, но врачи долгое время не могли выяснить их причину. Оказалось, что кронпринцесса больна раком легких, который прогрессировал в необычной форме.

"В течение нескольких лет у меня были регулярные проблемы со здоровьем, и теперь мы знаем, что не так с моим организмом", — говорится в заявлении кронпринцессы.

Метте-Марит

Она объявила о своем недуге, чтобы объяснить свое отсутствие на официальных мероприятиях. Но, несмотря на страшный диагноз, Метте-Марит планирует продолжить выполнять свои обязанности, пока это будет возможно.

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"Хоть этот диагноз накладывает определенные ограничения, я рада, что болезнь была обнаружена на такой ранней стадии. Мое призвание по-прежнему заключается в том, чтобы работать и участвовать в официальных мероприятиях в максимально возможном объеме", — заявила Метте-Марит.

Королевский врач профессор Кристиан Бьеро рассказал, что у кронпринцессы несколько лет происходили изменения в легких, которые не были похожи на фиброз, и было мало характерных симптомов. Ее лечат в университетской больнице Осло — к этому процессу привлекли и заслуженных зарубежных врачей. По словам Бьеро, диагноз был сделан на ранней стадии, что позволяет выстраивать более позитивные прогнозы.

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