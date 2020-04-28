Украинский рэпер Ярмак презентовал мощную песню под названием "Вона", которую он посвятил своей родине.

Соответствующий трек он опубликовал на личном YouTube-канале. Так, в нем артист поет о войне на востоке Украины, языковом разделение и о других актуальных проблемах в стране (чтобы прослушать песню, доскролльте новость до конца).

Рэпер Ярмак презентовал песню "Вона" Фото: liza.ua

"Моя країна свиньми пограбована, земля на сході кров`ю пофарбована. В Криму сумує хатина по-білена, країна штучно мовою поділена. І нами грають кожен раз, а ми в наметах гріємось під час зими. Нас дурять далі порожніми фразами, тут совість вивезли камазами", – говорится в песне.

За сутки с момента публикации видео на песню собрало почти 90 тысяч просмотров и 2 тысячи комментариев.

Рэпер Ярмак Фото: rap.ua

"Каждая строчка в твоей песни до мурашек", "Кто, как не Ярмак, зачитает о том, что болит", "Душевно и по-настоящему! Как раз в такое время, чтобы люди хоть что-то переосмыслили", "Как всегда жизненная песня. Ты всегда поешь по делу", "Одним словом – шедевр", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Земфира выпустила новый сингл под названием "Крым". Так, его раскритиковали в сети.

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