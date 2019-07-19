"Совершала ошибки": у Зеленского вступились за перебежчицу Лорак

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир вступился за певицу Ани Лорак, которая сбежала в Россию.

Так, в интервью изданию LB.ua он заявил, что не поддерживает преследование артистов.

"Лорак совершала ошибки. Я не защищаю. Она действительно сделала очень много глупостей, но я не поддерживаю преследование артистов. Таких, как Пореченков или Охлобыстин — да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей...", — высказался Шефир.

Ани Лорак и Сергей Шефир

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шефир заявил о том, что "Квартал-95" хотел провести телемост вместе с российским ведущим Иваном Ургантом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!