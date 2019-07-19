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"Совершала ошибки": у Зеленского вступились за перебежчицу Лорак

9.2т Читать материал на украинском

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир вступился за певицу Ани Лорак, которая сбежала в Россию.

Так, в интервью изданию LB.ua он заявил, что не поддерживает преследование артистов.

"Лорак совершала ошибки. Я не защищаю. Она действительно сделала очень много глупостей, но я не поддерживаю преследование артистов. Таких, как Пореченков или Охлобыстин — да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей...", высказался Шефир.

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"Совершала ошибки": у Зеленского вступились за перебежчицу Лорак

Ани Лорак и Сергей Шефир

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шефир заявил о том, что "Квартал-95" хотел провести телемост вместе с российским ведущим Иваном Ургантом.

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Персоны
Ани Лорак Сергей Шефир
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка и та и этот
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
А как ты, чертило будешь Охлобыстина преследовать, ну вот как?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Переможный-Шароваренко Хаврыла, а у нього свій слуганародний паралельний світ.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Страна баранов
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