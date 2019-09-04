"Социум не воспримет": во дворце "Украина" поставили жирную точку в скандале с концертом Повалий

Во дворце искусств "Украина" концерт Таисии Повалий, которая бежала в Россию, не состоится.

С таким категоричным заявлением выступил директор дворца Роман Недзельский во время брифинга 4 сентября, уточнив, что руководство постоянно советуется с СБУ по поводу выступлений российских артистов, передает Укринформ.

"Мы отдавали заявку СБУ, где мониторили, есть ли люди в списке "Миротворца", пересекали ли границу, которая является нелегальной на территории Украины, выступали ли в зоне боевых действий", – уточнил он.

Таисия Повалий instagram/tpovaliyofficial

По словам Недзельского, "Украина" специально повышала цену на аренду зала российским артистам. Более того, дворец не является той инстанцией, которая может запрещать артистам въезжать в страну.

"Для этого у нас есть пограничная служба, таможенная служба, отдел статистики и отдел миграции, которые эти вопросы отслеживают. Мы только даем заявку. Концерта Таисии Повалий во дворце "Украина" не будет, потому что не соблюдена вся процедура. Если она певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", – подчеркнул он.

Директор дворца добавил, что никаких предварительных соглашений с Повалий подписано не было.

Повалий - во дворце "Украина" дали ответ о концерте instagram/tpovaliyofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий рассказала, что даст в Киеве концерт, посвященный ее 55-летию, что возмутило украинцев. В дворце "Украина" позже заявили, что не получали никакой информации о запланированном концерте и не являются его организатором, а реклама и реализация билетов – провокация с целью дискредитации учреждения.

Сама Повалий разозлилась, что вокруг ее имени разгорелся такой скандал в интернете. Она написала, что в Крыму не выступала, и будет судиться со всеми, кто лжет.

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