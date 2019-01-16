Сотни тысяч за билет: стало известно, как наживаются на Пугачевой в России

Первый и единственный за последние 10 лет концерт российской певицы Аллы Пугачевой состоится в Кремле 17 апреля. В официальных точках продажи билеты на мероприятие разлетелись за сутки.

Ранее, первый ряд партера можно было приобрести за 100 тысяч рублей, а теперь эти места продаются у спекулянтов за 375 тысяч рублей. Самый дешевый билет можно было приобрести за 3 тысячи. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Алла Пугачева Звездный журнал

"Все песни для шоу уже записаны. Пока не могу сказать, поднимутся ли на сцену дети Аллы Лиза и Гарри, а то какая же это будет интрига? В данный момент мы выбираем режиссера-постановщика" – говорит директор артистки Елена Чупракова.

Костюмами и образами Примадонны займется дизайнер Алишер. На концерте прозвучат в основном новые хиты, но не обойдется и без легендарных композиций. Десять треков артистка приобрела у волгоградского автора Натальи Касимцевой.

"Мы с Аллой Борисовной общаемся по почте. Адресом поделился композитор, с которым я работаю. Отправила пробное письмо с одним треком. И Алла Борисовна ответила положительно. Написала, что со мной свяжутся. Отослала еще несколько демо-версий. Вскоре позвонили из офиса и озвучили перечень песен, которые она выбрала. Для одного автора, считаю, это очень много. Приятно", - говорит Касимцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января появилась информация, что Пугачевой стало плохо на российском шоу "Сегодня вечером", которое было посвящено 40-ка летию творчества Николаева.

Позже в сети заявили, что примадонна пожаловалась на сильное першение в горле, а потом оказалось, будто у нее развилась аллергическая реакция.

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