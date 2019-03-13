"Состояние не очень хорошее": менеджер Началовой подтвердила ее госпитализацию

Пиар-менеджер российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила ее госпитализацию.

Так, в разговоре со "СтарХитом", она призналась, что состояние звезды все еще оценивается как "не очень хорошее".

"Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", — рассказала Исаева.

Юлия Началова Фото: www.tvc.ru

Также стало известно, что в среду, 13 марта, Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ писали, что Началова была экстренно госпитализирована, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

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