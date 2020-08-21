Жидкость выкачивали четыре раза, – жена о состоянии больного раком экс-солиста "Ласкового мая"

Жена 46-летнего солиста первого состава "Ласкового мая" Александра Прико, у которого обнаружили рак легкого, Елена заявила, что состояние ее мужа резко ухудшилось.

Как рассказала женщина в интервью "Комсомольской правде", музыкант страдал от кашля и боли в груди, поэтому был вынужден обратиться за медицинской помощью.

"Саше уже четыре раза выкачивали жидкость из легкого – и так каждые два дня. Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, недостаток кислорода", – поделилась Елена.

Александр Прико слева spb.kp.ru

По ее словам, пока врачи не дают никаких прогнозов, потому что ждут результатов гистологического исследования.

"Ждать нужно еще неделю, но это так долго, сейчас важна каждая минута. Ведь человек просто умирает", – добавила жена музыканта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля музыканта в тяжелом состоянии госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц в Санкт-Петербурге. Впоследствии врачи заявили, что после COVID-19 у музыканта развился рак легкого.