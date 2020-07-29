Состоялось первое заседания суда по делу Ефремова. Подробности

В среду, 29 июля состоялось первое предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Артиста доставили к зданию Пресненского суда представители правоохранительных органов. Заседание проходило в закрытом режиме, пишет РИА Новости (смотрите видео в конце новости).

Во время слушания выяснилось, что Михаил Ефремов до сих пор не дал показаний по делу. Его адвокат Эльман Пашаев в суд не явился.

Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев РБК

Из-за неявки правозащитника, суд принял решение продолжить слушание 30 июля. Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал неявку адвокатов неуважением к участникам процесса.

Он также обратил внимание, что Ефремов назвал себя в суде индивидуальным предпринимателем, а не актером и в итоге отказался признавать свою вину.

"Ефремов сначала вину признавал, потом отказался", – указал адвокат.

Под зданием суда артиста поджидали журналисты и поклонники. На вопросы представителей СМИ Ефремов отказался отвечать.

Одна из женщин, которая пришла поддержать Михаила Ефремова, пообщавшись с журналистами заявила, что дело по ДТП с актером является "заговором", а самого Михаила в машине, которая стала фигурантом аварии, не было. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

"Ефремова не было за рулем, его вообще в машине не было, его привезли на другой машине. За рулем был каскадер от спецслужб", – высказалась фанатка.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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