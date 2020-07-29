Состоялось первое заседания суда по делу Ефремова. Подробности
В среду, 29 июля состоялось первое предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова, который в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы.
Артиста доставили к зданию Пресненского суда представители правоохранительных органов. Заседание проходило в закрытом режиме, пишет РИА Новости (смотрите видео в конце новости).
Во время слушания выяснилось, что Михаил Ефремов до сих пор не дал показаний по делу. Его адвокат Эльман Пашаев в суд не явился.
Из-за неявки правозащитника, суд принял решение продолжить слушание 30 июля. Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский назвал неявку адвокатов неуважением к участникам процесса.
Он также обратил внимание, что Ефремов назвал себя в суде индивидуальным предпринимателем, а не актером и в итоге отказался признавать свою вину.
"Ефремов сначала вину признавал, потом отказался", – указал адвокат.
Под зданием суда артиста поджидали журналисты и поклонники. На вопросы представителей СМИ Ефремов отказался отвечать.
Одна из женщин, которая пришла поддержать Михаила Ефремова, пообщавшись с журналистами заявила, что дело по ДТП с актером является "заговором", а самого Михаила в машине, которая стала фигурантом аварии, не было. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
"Ефремова не было за рулем, его вообще в машине не было, его привезли на другой машине. За рулем был каскадер от спецслужб", – высказалась фанатка.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.