Составлен рейтинг самых популярных актеров и актрис в мире

В США составили рейтинг самых популярных актеров и актрис в мире. Первое место заняла Дженнифер Энистон.

Список по заказу журнала The Hollywood Reporter подготовила аналитическая компания MVPindex. Она изучала предпочтения пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, сервиса микроблогов Twitter и видеохостинга YouTube за календарную неделю.

Дженнифер Энистон Укринформ

Энистон обогнала актера Дуэйна Джонсона по прозвищу "Скала", который занял почетное второе место.

Дуэйн Джонсон МедиаНяня

Третье место досталось актрисе Лили Рейнхарт.

Лили Рейнхарт Узнай все

Замкнули первую пятерку Камила Мендес и Гэбриэл Юнион. Далее расположились Джордж Такей, Мэделин Петш, Приянка Чопра, Нина Добрев и Эмили Ратаковски.

Мэделин Петш

Джордж Такей

Гэбриэл Юнион

Камила Мендес

Как сообщал OBOZREVATEL, слушатели британской радиостанции Smooth Radio составили рейтинг 500 лучших песен всех времен. На вершине чарта оказался певец Эд Ширан и один из его хитов "Perfect".

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