Главная Новости
18 февраля • обновлено в 13:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Они не из "Игры престолов": составлен рейтинг актеров, чаще всего умирающих на экранах

1.4т
Читать материал на украинском

Поклонники культового сериала "Игры престолов", да и не только, прекрасно знают, что у Шона Бина, который сыграл в нем роль Неда Старка, есть своеобразная "визитная карточка" – он умирает чуть ли не в каждом своем фильме. Оказывается, в рейтинге актеров, которые умирали на экране чаще всего, Шон Бин – далеко не на первом месте.

Так, рекордсменом по числу экранных смертей среди живых и покойных голливудских коллег является звезда боевика "Мачете" и исполнитель множества ролей злодеев Дэнни Трехо. Об этом сообщает портал Buzzbingo.

Дэнни Трехо

Дэнни Трехо

Фото: gazeta.ru

По словам инсайдеров, Трехо "умирал" за свою карьеру 65 раз и почти всегда кроваво. Персонажей актера взрывали, расстреливали, обезглавливали, опрокидывали на них различные тяжелые конструкции, душили, сбрасывали с высоты или сжигали. Отмечается, что пик экранных смертей Трехо пришелся на 2015 год: он погибал 8 раз.

Новости
Кто из звезд "Бумера" внезапно умер: печальные истории актеров
Дэнни Трехо

Дэнни Трехо

Фото: disgustingmen.com

На втором месте смертельного рейтинга – еще один прославленный киношный злодей Кристофер Ли, скончавшийся в 2015 году. Британский актер впервые умер на экране в 1948 году и продолжал погибать вплоть до 2011 года. Смерть персонажей Ли наступала от меча, ядовитого дротика, кислоты, самовозгорания, четвертования, замораживания, сожжения и так далее.

Кристофер Ли

Кристофер Ли

Фото: marieclaire.ru

Кристофер Ли в фильме "Дракула"

Кристофер Ли в фильме "Дракула"

Фото: marieclaire.ru

На третьем месте по числу киношных смертей – Лэнс Хенриксен (андроид Бишоп из франшизы "Чужой"), погибавший 51 раз.

Лэнс Хенриксен (кадр из фильма "Терминатор")

Лэнс Хенриксен (кадр из фильма "Терминатор")

Фото: 24smi.org

Лэнс Хенриксен (кадр из франшизы "Чужой")

Лэнс Хенриксен (кадр из франшизы "Чужой")

Фото: filmz.ru

Четвертое место с 41 киносмертью разделили сразу три актера: мастер ужаса и злодейского смеха Винсент Прайс, Деннис Хоппер и Борис Карлофф. Следом идет англичанин Джон Херт, на счету которого 39 экранных смертей. По 36 раз умирали Бела Лугоши – еще один легендарный Дракула – и Том Сайзмор. Топ-10 замыкает Эрик Робертс с 35 смертями.

Деннис Хоппер, Винсент Прайс и Борис Карлофф

Деннис Хоппер, Винсент Прайс и Борис Карлофф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ рассказали о проклятии легендарного сериала "Бандитский Петербург". По словам инсайдеров, за 18 лет якобы погибли более 40 его актеров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги