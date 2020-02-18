Они не из "Игры престолов": составлен рейтинг актеров, чаще всего умирающих на экранах

Поклонники культового сериала "Игры престолов", да и не только, прекрасно знают, что у Шона Бина, который сыграл в нем роль Неда Старка, есть своеобразная "визитная карточка" – он умирает чуть ли не в каждом своем фильме. Оказывается, в рейтинге актеров, которые умирали на экране чаще всего, Шон Бин – далеко не на первом месте.

Так, рекордсменом по числу экранных смертей среди живых и покойных голливудских коллег является звезда боевика "Мачете" и исполнитель множества ролей злодеев Дэнни Трехо. Об этом сообщает портал Buzzbingo.

Дэнни Трехо Фото: gazeta.ru

По словам инсайдеров, Трехо "умирал" за свою карьеру 65 раз и почти всегда кроваво. Персонажей актера взрывали, расстреливали, обезглавливали, опрокидывали на них различные тяжелые конструкции, душили, сбрасывали с высоты или сжигали. Отмечается, что пик экранных смертей Трехо пришелся на 2015 год: он погибал 8 раз.

Дэнни Трехо Фото: disgustingmen.com

На втором месте смертельного рейтинга – еще один прославленный киношный злодей Кристофер Ли, скончавшийся в 2015 году. Британский актер впервые умер на экране в 1948 году и продолжал погибать вплоть до 2011 года. Смерть персонажей Ли наступала от меча, ядовитого дротика, кислоты, самовозгорания, четвертования, замораживания, сожжения и так далее.

Кристофер Ли Фото: marieclaire.ru

Кристофер Ли в фильме "Дракула" Фото: marieclaire.ru

На третьем месте по числу киношных смертей – Лэнс Хенриксен (андроид Бишоп из франшизы "Чужой"), погибавший 51 раз.

Лэнс Хенриксен (кадр из фильма "Терминатор") Фото: 24smi.org

Лэнс Хенриксен (кадр из франшизы "Чужой") Фото: filmz.ru

Четвертое место с 41 киносмертью разделили сразу три актера: мастер ужаса и злодейского смеха Винсент Прайс, Деннис Хоппер и Борис Карлофф. Следом идет англичанин Джон Херт, на счету которого 39 экранных смертей. По 36 раз умирали Бела Лугоши – еще один легендарный Дракула – и Том Сайзмор. Топ-10 замыкает Эрик Робертс с 35 смертями.

Деннис Хоппер, Винсент Прайс и Борис Карлофф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ рассказали о проклятии легендарного сериала "Бандитский Петербург". По словам инсайдеров, за 18 лет якобы погибли более 40 его актеров.

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