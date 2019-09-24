"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, нарвалась на критику сети из-за откровенного фото.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в полупрозрачном бюстгальтере, засветив грудь.
"Красота — в каждой из нас", — написала Ионова.
Глюкоза засветила грудь
Фото из Instagram
Глюкоза
Фото из Instagram
Отметим, что столь откровенная фотосессия озадачила пользователей, которые обвинили певицу в пошлости. Многие, присмотревшись, даже увидели соски сквозь белье.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Глюкоза
Фото из Instagram
Глюкоза сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Глюкоза продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Глюкоза позирует в сексуальном белье
Фото из Instagram
Глюкоза сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Глюкоза продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Глюкоза
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она — мать.
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