"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, нарвалась на критику сети из-за откровенного фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в полупрозрачном бюстгальтере, засветив грудь.

"Красота — в каждой из нас", — написала Ионова.

Глюкоза засветила грудь Фото из Instagram

Глюкоза Фото из Instagram

Отметим, что столь откровенная фотосессия озадачила пользователей, которые обвинили певицу в пошлости. Многие, присмотревшись, даже увидели соски сквозь белье.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Глюкоза Фото из Instagram

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Глюкоза позирует в сексуальном белье Фото из Instagram

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Глюкоза Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она — мать.

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