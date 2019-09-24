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24 сентября • обновлено в 08:09
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"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

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Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, нарвалась на критику сети из-за откровенного фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в полупрозрачном бюстгальтере, засветив грудь.

"Красота — в каждой из нас", — написала Ионова.

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Глюкоза засветила грудь

Фото из Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Глюкоза

Фото из Instagram

Новости
"Опять разврат!" Звезда "Школы" показала голую грудь и нарвалась на критику в сети

Отметим, что столь откровенная фотосессия озадачила пользователей, которые обвинили певицу в пошлости. Многие, присмотревшись, даже увидели соски сквозь белье.

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок
"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок
"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок
"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок
"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок
"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Соблазнительная Глюкоза

Фото из Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Глюкоза позирует в сексуальном белье

Фото из Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу разгромили в сети за развратный снимок

Соблазнительная Глюкоза

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она — мать.

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Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Бггг."Это какой то позор-сосок видно!!!!!!.))Блин,животик надорвал от смеха.Обоз,тебе огромный ПЛЮС,
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Валевич Борис
Валевич Борис
Старые завистники никак не могут успокоиться
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