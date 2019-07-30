Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein

Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, с геолокацией "Лужников". На нем Лобода позировала в уборной, сидя на унитазе в одном полотенце и разглядывала обложку журнала, которую украшал Линдеманн.

"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein

Светлана Лобода

Фото из Instagram

"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein

Светлана Лобода

Фото из Instagram

Новости
Не Линдеманн: СМИ нашли для Лободы нового звездного ухажера

"Везет! Я не смогла попасть, билетов не хватило", — пожаловалась бывшая жена знаменитого режиссера Федора Бондарчука Светлана.

"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein

А поклонники пожелали артистке хорошо провести вечер.

"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein
"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein
"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein
"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein
"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein

Отметим, что позже Telegram-канал "Только никому" сообщил, что на концерт к Линдеманну Лобода приехала с дочерью.

"На концерте Rammstein в ложу Тилля Лобода пришла с дочерью. Весь вечер певицу сопровождал менеджер Тилля — Анар . Ушла оттуда за две песни, в сопровождении охраны, судя по всему, обратно к Линдеманну. Весь концерт снимала на телефон. Выглядела, как жена рокера. В косухе и кожаных шортах", — говориться в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выразился об отношениях со Светланой Лободой.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Светлана Лобода Тилль Линдеманн Рамштайн Rammstein
Место
Россия Москва
Тег
концерт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Букет Красивый
Букет Красивый
Тиль лабуду отпердолил, и теперь она за ним шастает
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel