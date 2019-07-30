"Соскучилась по Тиллю?" Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода пикантно намекнула, что приехала на концерт солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, с геолокацией "Лужников". На нем Лобода позировала в уборной, сидя на унитазе в одном полотенце и разглядывала обложку журнала, которую украшал Линдеманн.

Светлана Лобода Фото из Instagram

Светлана Лобода Фото из Instagram

"Везет! Я не смогла попасть, билетов не хватило", — пожаловалась бывшая жена знаменитого режиссера Федора Бондарчука Светлана.

А поклонники пожелали артистке хорошо провести вечер.

Отметим, что позже Telegram-канал "Только никому" сообщил, что на концерт к Линдеманну Лобода приехала с дочерью.

"На концерте Rammstein в ложу Тилля Лобода пришла с дочерью. Весь вечер певицу сопровождал менеджер Тилля — Анар . Ушла оттуда за две песни, в сопровождении охраны, судя по всему, обратно к Линдеманну. Весь концерт снимала на телефон. Выглядела, как жена рокера. В косухе и кожаных шортах", — говориться в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выразился об отношениях со Светланой Лободой.

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