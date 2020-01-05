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5 января • обновлено в 19:02
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Соскучилась по Линдеманну? Лобода у Урганта запела на немецком. Видео

1.7т
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Популярная певица Светлана Лобода неожиданно спела песню на немецком языке, которую посвятила Тиллю Линдеманну.

Так, артистка стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Видео со съемок Лобода поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

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Так, на ролике Светлана исполняет песню "Маленькой елочке холодно зимой" на немецком языке. Такой подарок звезда сделала специально ко дню рождения музыканта: 4 января Линдеманну исполнилось 57 лет.

"С днем рождения, мой Тилль", – коротко подписала видео певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода полностью оголилась для нового mood-видео. Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Тилль Линдеманн Светлана Лобода
Место
Россия
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