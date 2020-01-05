Соскучилась по Линдеманну? Лобода у Урганта запела на немецком. Видео

Популярная певица Светлана Лобода неожиданно спела песню на немецком языке, которую посвятила Тиллю Линдеманну.

Так, артистка стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Видео со съемок Лобода поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Так, на ролике Светлана исполняет песню "Маленькой елочке холодно зимой" на немецком языке. Такой подарок звезда сделала специально ко дню рождения музыканта: 4 января Линдеманну исполнилось 57 лет.

"С днем рождения, мой Тилль", – коротко подписала видео певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода полностью оголилась для нового mood-видео. Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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