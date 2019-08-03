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"Соски видно": поп-звезду из России разгромили за развратные снимки

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34-летняя российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками пикантным фото.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует практически голой в откровенных позах.

"В лучах холодного солнца", – подписала она под фотографиями, на которых ползает возле телевизоров со своим изображением в белье из блестящих цепочек.

Ольга Серябкина в откровенной фотосессии

Ольга Серябкина в откровенной фотосессии

instagram/serebro_official

Столь откровенная фотосессия уже не в первый раз озадачила пользователей, которые обвинили Серябкину в пошлости. Многие, присмотревшись, даже увидели соски сквозь белье.

"Сосочки", "Давно пора в порно сниматься. Каждое фото все больше напоминает", "Выглядит как Труп", "Обычная путана", "Соски торчат", – написали в комментариях.

Ольга Серябкина - пикантное фото

Ольга Серябкина - пикантное фото

instagram/serebro_official

"Соски видно": поп-звезду из России разгромили за развратные снимки
"Соски видно": поп-звезду из России разгромили за развратные снимки
"Соски видно": поп-звезду из России разгромили за развратные снимки
"Соски видно": поп-звезду из России разгромили за развратные снимки
"Соски видно": поп-звезду из России разгромили за развратные снимки
"Соски видно": поп-звезду из России разгромили за развратные снимки

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

instagram/serebro_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавн Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с партнершей по группе "Серебро" Еленой Темниковой. Таким образом певица отреагировала на интервью бывшей коллеги по поводу того, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

Позже в секс-скандал вмешалась певица Светлана Лобода. Она удивилась таким откровениям, посоветовав не выносить его на публику.

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Персона
Serebro
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес фотосессия
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