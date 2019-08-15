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Соски торчат: 53-летняя Холли Берри показала грудь без белья

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Американская актриса, звезда "Люди Икс" Холли Берри вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком.

53-летняя голливудская красавица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в мокрой белой майке без нижнего белья.

Холли Берри

Холли Берри

instagram / halleberry

На одежде Берри красовалась надпись "No Bra Club" ("Клуб без бюстгальтеров"), что стало прямым доказательством действительности. Ведь через мокрую майку актриса не постеснялась продемонстрировать поклонникам соски.

Холли Берри без белья

Холли Берри без белья

instagram/halleberry

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В сети новый горячий снимок Берри вызвал настоящий фурор. Поклонники не забыли поздравить с прошедшим днем рождения, а также выразили восхищение телом звезды. "Великолепно", "С днем рождения, королева", "Круто", "Красавица", – отреагировали поклонники.

Холли Берри в купальнике

Холли Берри в купальнике

instagram/halleberry

Соблазнительная фигура Берри

Соблазнительная фигура Берри

instagram/halleberry

Холли Берри брызгает на себя водой

Холли Берри брызгает на себя водой

instagram/halleberry

Соски торчат: 53-летняя Холли Берри показала грудь без белья
Соски торчат: 53-летняя Холли Берри показала грудь без белья
Соски торчат: 53-летняя Холли Берри показала грудь без белья

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Холли Берри снялась в пикантной фотосессии, позируя в кружевном белье. Поклонники были в восторге.

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Персона
Холли Берри
Теги
фотосессия шоу-бизнес Красота
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