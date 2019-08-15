Соски торчат: 53-летняя Холли Берри показала грудь без белья

Американская актриса, звезда "Люди Икс" Холли Берри вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком.
53-летняя голливудская красавица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в мокрой белой майке без нижнего белья.
Холли Берри
instagram / halleberry
На одежде Берри красовалась надпись "No Bra Club" ("Клуб без бюстгальтеров"), что стало прямым доказательством действительности. Ведь через мокрую майку актриса не постеснялась продемонстрировать поклонникам соски.
Холли Берри без белья
instagram/halleberry
В сети новый горячий снимок Берри вызвал настоящий фурор. Поклонники не забыли поздравить с прошедшим днем рождения, а также выразили восхищение телом звезды. "Великолепно", "С днем рождения, королева", "Круто", "Красавица", – отреагировали поклонники.
Холли Берри в купальнике
instagram/halleberry
Соблазнительная фигура Берри
instagram/halleberry
Холли Берри брызгает на себя водой
instagram/halleberry
Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Холли Берри снялась в пикантной фотосессии, позируя в кружевном белье. Поклонники были в восторге.
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