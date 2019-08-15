Соски торчат: 53-летняя Холли Берри показала грудь без белья

Американская актриса, звезда "Люди Икс" Холли Берри вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком.

53-летняя голливудская красавица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в мокрой белой майке без нижнего белья.

Холли Берри instagram / halleberry

На одежде Берри красовалась надпись "No Bra Club" ("Клуб без бюстгальтеров"), что стало прямым доказательством действительности. Ведь через мокрую майку актриса не постеснялась продемонстрировать поклонникам соски.

Холли Берри без белья instagram/halleberry

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В сети новый горячий снимок Берри вызвал настоящий фурор. Поклонники не забыли поздравить с прошедшим днем рождения, а также выразили восхищение телом звезды. "Великолепно", "С днем рождения, королева", "Круто", "Красавица", – отреагировали поклонники.

Холли Берри в купальнике instagram/halleberry

Соблазнительная фигура Берри instagram/halleberry

Холли Берри брызгает на себя водой instagram/halleberry

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Холли Берри снялась в пикантной фотосессии, позируя в кружевном белье. Поклонники были в восторге.

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