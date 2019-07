Сосал пальцы ног: звезда Голливуда вызвал споры видео с сыном

В сети возникли споры вокруг видео, на котором сын известного актера Арми Хаммера ("Социальная сеть", "Одинокий рейнджер") сосет ему пальцы ног.

Актер опубликовал видео в трансляции у себя в Instagram и написал: "Это продолжалось в течение семи минут".

На нем двухлетний отпрыск Хаммера Форд тащит в рот пальцы его ног. Вскоре видео разлетелось по сети и вызвало очень оживленную реакцию.

ARMIE HAMMER WHAT TF ARE YOU DOING POSTING THIS 💀💀💀pic.twitter.com/ePhBx2E7qt — JA (@JohnWEEI) 27 июля 2019 г.

Одни пользователи выразили свое возмущение роликом и осудили Хаммера и его супругу Элизабет Чэмберс. "Я хочу это развидеть. Арми нужна серьезная помощь. И его жене тоже", "Астероид должен был упасть на землю и убить нас всех после просмотра этого видео", "Все, что я могу сказать: это омерзительно. Почему он не остановил своего сына? Почему я вообще это посмотрела, хотя меня предупреждали не смотреть?", — написали пользователи в Twitter.

armie hammer’s audition for the new taraninto movie pic.twitter.com/zGxoClVafo — kyra (@qhantomthread) 27 июля 2019 г.

Sometimes... sometimes you just shouldn't click on trending hashtags. I want those seven seconds back 😭😭😭 #armiehammer needs some serious help. And his wife. Or whomever that kid's mother is. pic.twitter.com/D8XGZnSnfU — Fangirl (@JillRobiFangirl) 27 июля 2019 г.

That asteroid should have hit the earth and killed us all especially after seeing that #armiehammer video. pic.twitter.com/Nb5mx1ckuy — KingM11 🐝 🇲🇽 (@Kingm11_) 28 июля 2019 г.

Впрочем, часть пользователей сети вступились за актера и написали, что дети в таком возрасте творят вещи и похуже. Также в перепалку пришлось вступить супруге Арми Хаммера, актрисе Элизабет Чамберс.

Хаммер и его семья Инстаграм Арми Хаммера

"Не было никаких семи минут, пять секунд максимум. Я показала видео во время семейной трансляции, потому что этот этап взросления нашего сына полон смешных моментов. Публиковать ролик в Instagram было не лучшей идеей, но я могу вас заверить, что благополучие и безопасность наших детей для нас на первом месте", — написала она.

